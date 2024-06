Arrestats dos homes per violència de gènere

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Dos homes han estat detinguts aquesta setmana per agressions a dones a la llar. La policia ha fet públic l'arrest d'un home de 39 anys aquest migdia a Escaldes per un delicte contra la integritat física i moral i un altre delicte contra la llibertat per amenaces per una denúncia presentada per violència de gènere per la seva ara exparella, indica el cos de seguretat en un comunicat.

L'altra intervenció del servei d'ordre a una llar ha estat per arrestat un home de 47 anys que havia agredit la seva esposa.