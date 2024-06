Aprovat l’informe de cessació de pagaments i fallida de Valora

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Batllia ha aprovat l’informe de tancament provisional emès per l’administradora judicial de la cessació de pagaments i fallida de Valora, segons va publicar ahir el BOPA. La societat va deixar d’operar el febrer del 2007 i des de llavors s’acumulen els procediments judicials per les reclamacions dels clients i pel retard de la justícia a resoldre la causa. La societat va deixar un forat de 24 milions d’euros amb la gestió de capitals d’inversors. Els diners es posaven en un compte òmnibus i l’administrador, que invertia en productes d’alt risc, va començar a acumular pèrdues. L’edicte indica que s’ha requerit a l’administració judicial que liquidi les despeses del procés a càrrec de Valora. També es determina que traspassi l’import romanent de fallida i consigni els imports no embargats que queden fora de l’actiu de la societat.