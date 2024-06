Trobat l’excursionista que es buscava per un avís de la família

Els bombers van trobar ahir un home de 55 anys que es buscava després de l’avís rebut per part del 112 de Catalunya a la una del migdia sobre la seva possible desaparició a l’estany de l’Illa, a Encamp. Segons els bombers, l’home està fent una volta pirinenca amb el seu gos, i l’última vegada que el seu germà va tenir contacte amb ell va ser dilluns a la tarda. Els bombers van informar que el telèfon va perdre la connexió ahir al Tarter, situat a la parròquia de Canillo.

El cap de guàrdia dels bombers, Joan Micó, va informar el Diari que uns bombers que voltaven pels refugis de l’estany del Montmalús van veure l’home fent el seu recorregut, així que l’excursionista no havia desaparegut en cap moment, “simplement no va agafar la trucada del germà perquè portava el mòbil apagat”, va explicar.

Els bombers van informar que es van fer gestions preliminars, entre les quals es va enviar un helicòpter amb una dotació de bombers a reseguir el camí per on suposadament hauria desaparegut, un camí molt transitat. Els bombers també van trucar al refugi de l’Illa, un punt pel qual havia de passar l’home per comprovar si estava allà o si ja havia passat l’estany. El cos de seguretat va apuntar que es podria tractar d’una pèrdua del mòbil o que s’hagués acabat la bateria del dispositiu. Finalment no van haver d’activar l’alerta per desaparició.