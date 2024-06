La suspensió dels pisos turístics s’aixecarà si no es lloguen en un any

No hi haurà zones d’exclusió. Tampoc s’alterarà el termini a partir del qual un pis perdrà la llicència d’ús turístic –tres anys– si està ubicat en un edifici on els allotjaments per a vacances representen el 30% o menys de les unitats immobiliàries. Però el ministre Jordi Torres va anunciar ahir en una entrevista al Parlem-ne de Diari TV una concessió al sector, en peu de guerra després de l’anunci de les mesures governamentals per guanyar habitatges de lloguer assequible i que es recolliran a la llei òmnibus pendent de presentar. Si l’habitatge que perd la llicència i es posa al mercat a través de l’Institut de l’Habitatge no troba inquilí en un any podrà recuperar l’ús turístic. L’executiu respon d’aquesta manera a una de les queixes exposades pels empresaris que exploten aquest tipus d’allotjaments: que la majoria estan situats en zones on la població no hi vol viure. El període d’un any serà el termòmetre. Però el titular de Turisme va tornar a respondre a les queixes i al malestar que ha generat en els comuns més directament afectats –Encamp i Canillo– que “hem de mirar per l’interès general”.

“[La vinyeta] en temporada baixa potser no s’exigeix, al maig o l’octubre”

“A l’hivern potser estem al límit de la capacitat, però ens ho haurà de corroborar l’estudi” Jordi Torres, Ministre de Turisme i Comerç

En el marc de la citada llei es van anunciar dues mesures més vinculades al turisme: elevar els imports de la taxa que paguen els visitants que pernocten i instaurar una vinyeta per als excursionistes. I Torres va avançar que serà a través d’aquesta llei òmnibus que es farà la modificació per prohibir taxativament que una autocaravana pernocti en una àrea no habilitada i s’escapi, així, d’abonar la taxa turística. Primer s’hauran de crear aquestes àrees però el ministre va apuntar al paper dels comuns i a l’interès d’alguns privats. Sobre l’increment del que s’abona pel tribut va assegurar que no es farà “sense consens” però va apuntar que la forquilla que es paga ara d’entre 1 i 3 euros podria créixer “d’un a dos euros” per categoria.

La taxa no ha complert en l’arrencada les previsions de recaptació malgrat la bona salut de les pernoctacions, que l’any passat van sumar 12 milions, el mateix que (en euros) es calculava ingressar en un exercici. Torres va recordar que s’han fet inspeccions i que algunes de les realitzades per Tributs han desembocat “en expedients sancionadors on s’ha vist que hi havia frau” perquè la liquidació no corresponia a l’impost recaptat. No obstant, el ministre també va atribuir les disfuncions al “periode d’adaptació” necessari a la implantació d’un nou tribut que no genera “cap tipus d’oposició per part del turista” acostumat a abonar-lo en altres destinacions.

La vinyeta també s’abordarà amb el teixit empresarial i “treballarem durant la tardor la base de com hauria de ser”. Torres va plantejar algunes fórmules com ara que sigui una “vinyeta digital” que es tramiti amb una aplicació mòbil i que “pugui ser per setmanes, mesos o anual”. També que se la puguin estalviar aquells turistes que deixin el vehicle privat en aparcaments que s’haurien d’acondicionar a l’entrada del país i després moure’s en transport públic. No es planteja un control sistemàtic a la frontera sinó “dins del territori”, que el facin la policia o els agents comunals al llarg de la xarxa viària. A més, “en temporada baixa potser no s’exigeix, mesos com maig, juny o octubre”.

L’ESTUDI DE CÀRREGA

Una consultora del país durà a terme l’estudi que haurà de determinar la capacitat turística que pot acabar assumint el país. “A l’hivern potser estem al límit de la capacitat màxima i a la primavera, estiu i tardor hi ha més marge, però ens ho haurà de corroborar l’estudi”. El ministre va apuntar que “la tendència global és la de regular per evitar la massificació, però també hem de tenir en compte l’economia” i, per tant, “hem de ser cautelosos a l’hora de parlar de limitar el turisme”. Considera un pas beneficiós la tendència dels últims anys, que guanya turistes en detriment de visitants d’un dia.