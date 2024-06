Satisfacció per l’adaptació de la fiscalitat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Consell de la Unió Europea va celebrar ahir els esforços tant d’Andorra com de San Marino per adaptar les pràctiques fiscals a les normes internacionals i de la UE, i va subratllar que la seva “alineació completa” és necessària per evitar llacunes al mercat interior comunitari. El Consell va aprovar unes conclusions sobre un mercat interior homogeni ampliat i les relacions de la UE amb els països d’Europa Occidental no comunitaris, així com amb les Illes Fèroe. Les conclusions, que solen adoptar-se cada dos anys, avaluen les relacions de la UE amb Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Andorra, Sant Marino i Mònaco, així com amb les Illes Fèroe com a país autònom del Regne de Dinamarca al qual no s’apliquen els Tractats de la UE. En el cas d’Andorra i San Marino, el Consell va recordar que els dos països van tancar el desembre passat un acord d’associació amb la UE que, un cop acabats els procediments, establirà la seva participació al mercat interior comunitari. Aquest acord establirà un marc per desenvolupar i promoure el diàleg i la cooperació en àmbits d’interès comú, com ara la investigació i el desenvolupament, educació, política social, medi ambient, protecció dels consumidors, cultura o cooperació regional.