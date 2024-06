Inversió de 192.000 euros per a la millora i conservació de béns del patrimoni cultural

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ha atorgat 192.000 euros per a la millora i conservació de diversos béns del patrimoni cultural del país. S’ha aprovat la subvenció a un total de 9 projectes, 3 per a millores i intervencions en béns immobles i 6 per a accions de restauració i conservació de béns mobles.

Els béns immobles que han rebut ajut a intervencions de conservació i restauració patrimonial són la fase 3 de la rehabilitació integral del conjunt de cal Call, al Forn de Canillo, la fase 1 de la rehabilitació de cal Llarg, a Prats parròquia de Canillo, i la rehabilitació de la borda del Jaumet de la Baronia als Cortals d’Encamp.

Pel que fa als béns mobles, els projectes que han rebut ajut a intervencions de conservació i restauració patrimonial són la restauració de béns mobles com una ventadora i un torn de farina de cal Llarg, a Prats, la restauració de dues caixes de núvia i dues tines de casa Galotxa, o la restauració d'un escudeller procedent de casa Muixella. També rebran la subvenció la restauració d'un escudeller i una arna antics de casa Nicolau d'Ordino, la restauració de deu peces procedents de la col·lecció de béns mobles de cal Nagol, i la restauració de l'harmònium de l'església de Sant Esteve d'Andorra la Vella.

Els ajuts s'han establert en funció de les característiques del projecte, el valor patrimonial del bé i la urgència de la intervenció, ha remarcat el Govern.