El Govern crea un registre per tenir més control de les entitats religioses

Garantir la llibertat de culte i controlar més acuradament l’activitat de les entitats religioses. Aquests són els dos principals objectius del projecte de llei que va presentar ahir la ministra d’Interior i Justícia, Ester Molné. Amb la Llei Qualificada del Registre d’Entitats Religioses, les noves agrupacions dedicades al culte que vulguin obtenir l’estatus de personalitat jurídica hauran de fer el tràmit a través d’un registre específic. Fins ara, les entitats religioses havien hagut de gestionar l’obtenció de la personalitat jurídica a través del registre d’associacions, més genèric.

“S’investigarà totes les entitats que demanin registrar-se. Caldrà fer un mínim de diligències” Ester Molné, Ministra d’Interior i Justícia

Molné va expressar que aquest canvi en el registre –més endreçat i directe– és una “demanda històrica de les entitats presents a Andorra” i un pas en ferm per complir “les normes dels convenis internacionals, que reclamen pactes civils i polítics”. Per elaborar el nou projecte de llei –va detallar la ministra– s’han mantingut reunions amb el Grup de Diàleg Interreligiós. Entre les normes bàsiques per poder inscriure’s al nou registre, l’entitat haurà d’acreditar que no actua amb ànim de lucre, que està constituïda per cinc persones com a mínim i que els membres comparteixen unes mateixes creences religioses. Podran inscriure-s’hi esglésies, confessions i comunitats. Pel que fa a l’església catòlica, les entitats que hi estan vinculades ja tenen reconeguda la personalitat jurídica a través de la Constitució andorrana.

Un punt important que va destacar Molné va ser l’actualització de l’estatus de les entitats ja inscrites al registre d’associacions. Si aquestes no demanen l’accés al nou registre especial en un termini de dos anys, se’n cancel·larà la inscripció al registre d’associacions i perdran la cobertura de personalitat jurídica. Lògicament, també s’han marcat uns límits d’entrada al registre. Se n’exclouen les associacions i fundacions creades per una entitat religiosa però amb activitats alienes al culte i tampoc s’acceptaran aquelles que se centren en l’estudi dels fenòmens psíquics i parapsicològics o la difusió de valors humanistes o espiritualistes. Un últim cas d’exclusió que va exposar Molné és el de les sectes: “Es denegarà el registre a les entitats que utilitzin mitjans de captació que atemptin contra la llibertat dels seus adeptes o facin proselitisme abusiu o il·lícit.”

El nou inventari legal estarà coordinat per un registrador del ministeri de l’Interior que, segons Molné, serà un jurista que ja forma part de l’equip ministerial. “Serà aquesta persona qui s’encarregarà d’encomanar les enquestes a la policia o els informes jurídics.” “S’investigarà totes les entitats que demanin registrar-se. Caldrà fer, doncs, un mínim de diligències. De fet, el que més canvia és això, que hi haurà un control. No donarem personalitat jurídica a una entitat que considerem que fa proselitisme, és a dir, que és una secta”, va detallar la ministra. Ara bé, malgrat el control més gran sobre les entitats religioses que permet aquest projecte de llei, Molné va assegurar que el ministeri no té constància del “perill concret d’una secta o el coneixement d’una investigació en aquest sentit”.

“El marc regulador no era satisfactori i crear aquest registre permet ajustar-nos a les recomanacions internacionals. És una llei purament registral”, va aclarir Molné com a resum de les motivacions.