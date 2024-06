Expulsades 21 famílies amb fills sense permís de residència

L’Associació d’Argentins a Andorra va compartir ahir a les xarxes socials –a través del seu president, Marcelo Ponce– que s’han expulsat 21 famílies del Principat “per estar amb fills menors d’edat sense el permís de residència”, és a dir, per romandre al país en situació irregular de reagrupament. El comunicat de l’associació recordava que “no existeix assistència legal a l’immigrant” i que les famílies expulsades van quedar a la frontera “sense dret a reclamació ni deportació consolar”.

Ponce admetia ahir que les famílies expulsades no van complir amb les “polítiques migratòries bàsiques”. Per tant, la decisió del Govern no el va sorprendre. “Aquestes famílies van excedir d’una manera molt forçosa els requisits per estar al país”, va declarar Ponce. “Les han fet fora del país perquè es van excedir massa”. Segons el president de l’associació, la situació comuna de les famílies és la d’un nucli format per dos progenitors i dos fills en què només tenia permís de residència i treball un dels adults. “En general, tots depenien d’un sol salari. Si l’altre adult treballava, ho feia en negre, cosa que ja constitueix un motiu d’expulsió.”

AVISOS I PRECARIETAT

Des de l’entitat que defensa el col·lectiu d’argentins, es va avisar els expulsats del deure de regularitzar la seva situació: “Hem estat durant molts mesos intentant fer entendre que calia recollir la documentació per aconseguir el permís necessari. Alguns no han volgut fer-ho i altres no han pogut.”

Ponce també explicava que algunes de les famílies expulsades vivien en una situació de “precarietat molt seriosa”. Seria el cas de progenitors i fills vivint en una mateixa habitació en un pis o en un aparthotel. “Les mateixes persones que convivien amb ells als pisos acabaven alertant-ne.”

Des del ministeri d’Interior i Justícia, van comunicar ahir que no els conta cap procediment d’expulsió. “Estaríem parlant de persones que no estan en situació regular i han acabat marxant del país”, va dir la ministra Ester Molné, que recordava l’actuació habitual del Govern en casos com els d’aquestes famílies: “Se’ls donen les recomanacions necessàries i tenen un termini per marxar. Així s’ha fet perquè la llei ens hi obliga i hem de seguir les disposicions legals.”