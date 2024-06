Compra articles per 1.200 euros a una perfumeria amb targetes fraudulentes

Més d'un centenar de compres en línia amb targetes obtingudes de manera fraudulenta va intentar fer un home no resident que va ser detingut ahir a la nit per fer operacions per valor de 1.200 euros. Els fets s'han descobert per la denúncia d'una perfumeria que havia detectat les transaccions fetes de manera massiva en pocs dies que van ser rebutjades pel sistema per la sospita del frau i de les quals quatre es van concretar, segons informa la policia.

El cos de seguretat exposa que els agents van comprovar que moltes de les compres estaven fetes des d'una IP andorrana amb el mateix import i les mateixes dades de contacte, entre les quals hi havia una adreça del Principat. El servei d'ordre va interceptar la persona que va anar a fer la recollida dels articles d'una de les compres i després va identificar i localitzar l'home de 31 anys que estava fent les operacions. Els agents van registrar l'habitació de l'hotel on s'allotjava l'arrestat i van confiscar material informàtic.

La policia indica que les targetes emprades per delinquir havien estat obtingudes de manera fraudulenta i eren de diversos països del continent americà. El cos de seguretat explica que aquesta operativa és habitual de bandes organitzades i acostumen a utilitzar intermediaris per recollir les comandes. El frau es comet fent-se passar per clients i intenten pagar per pàgines web amb les targetes que han aconseguit i "normalment disposen de dades de centenars de targetes que van provant de manera continuada fins que aconsegueixen que alguna funcioni". Per aixó la policia recomana als establiments que revisin les comandes en línia i facin servir sistemes de verificació per reduir els riscos, assenyalen al comunicat, recordant que si es detecta qualsevol activitat sospitosa o poc habitual cal alertar el cos de seguretat.