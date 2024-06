La CASS ha tingut un dèficit de 4,4 milions el primer trimestre del 2024. Ho ha reflectit l'entitat després del consell d'administració. El ingressos han augmentat un 9,6% respecte del mateix període de l'any passat. En total, els ingressos per cotitzacions ha sumat 44,7 milions. Mentre que les cotitzacions per prestacions econ``omiques (pensions i baixes) ha sumat 4,5 milions.

Pel que fa a les despeses, han augmentat un 15% respecte al primer trimestre del 2023. Les despeses de prestacions sanitàries han estat en 34,8 milions, un 16,7 % més que el 2023. Les despeses de prestacions econòmiques han estat de 18,8 milions, un 12,1% més que el primer trimestre del 2023.

El balanç de despeses i guanys, doncs, reflecteix un dèficit de 4,4 milions d'euros durant els primers mesos del 2024.

D'altra banda, les despeses en prestacions de la branca de jubilació de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS) s'han incrementat un 10,5% durant el primer trimestre de l'any en comparació amb el mateix termini del 2023. Segons es desprèn dels estats financers validats pel consell d'administració, i pendents de ser transmesos al Govern per a la seva posterior aprovació, entre els mesos de gener i març les despeses de les pensions contributives han sumat 39,6 milions d'euros, un 11,2% més respecte del primer trimestre del 2023, mentre que les despeses de pensions no contributives han arribat fins als 1,8 milions, un 0,4% més respecte del mateix període anterior.

Pel que fa als ingressos de la branca de jubilació, han augmentat un 9,3%. Concretament, el total d'ingressos per cotitzacions dels assalariats i treballadors per compte propi han sumat un valor de 51,5 milions d'euros; el total d'ingressos per cotitzacions de prestacions econòmiques per pensions i baixes han estat d'1,3 milions; i les transferències del Govern per finançar pensions no contributives han arribat als 1,8 milions.

Beneficiaris del sistema

D'altra banda, des de la CASS també s'informa que durant el primer trimestre d'aquest any el nombre d'assalariats ha augmentat un 2,7%. Concretament, al març consten 49.192 persones registrades com a assalariades a la CASS, un 2,7% més de les que hi havia registrades el març del 2023. De la mateixa manera, augmenta el nombre de cotitzants per compte propi arribant fins als 8.471, un increment del 4%. Pel que fa al nombre d'assegurats indirectes, se situen en les 18.090 persones.

Així mateix, el nombre de pensionistes a càrrec de la branca general disminueix un 3,4%, i se situa en els 2.582 pensionistes al març (2.254 pensionistes d'invalidesa, 327 pensionistes d'orfenesa i una pensió de reversió d'ascendents).

A la branca de jubilació, l'augment del nombre de pensionistes en relació amb el 2023 ha estat del 4,1%, havent-se registrat 16.799 pensionistes al març (15.088 pensionistes de jubilació; 3.504 pensionistes de viduïtat de les quals 78 de temporals).

La taxa de dependència per al mes de març és de 3,29 assegurats actius per cada pensionista de la branca jubilació; un 1,4% inferior el març de 2023.

Concurs públic per contractar quatre suports d'atenció telefònica

Finalment, el consell d'administració de la CASS ha aprovat la licitació d'un concurs públic nacional per la contractació d'una empresa de gestió de persones que aporti quatre recursos temporals pel servei d'atenció telefònica amb la voluntat de reforçar l'atenció a l'assegurat i garantint així la qualitat del servei.