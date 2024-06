El cas dels avis desnonats anirà a Europa

El Constitucional ha rebutjat l'últim recurs de súplica dels germans Ruiz, que van ser desnonats el passat mes de març, i el cas arribarà al tribunal d'Estrasburg. Sobre el recurs de súplica, que és l'últim pas abans d'esgotar les vies judicials andorranes, el Constitucional ha decidit que "atès que el recurs de súplica està mancat d'elements de fet o de dret nous respecte del recurs d'empara inicial que va ser declarat inadmissible a tràmit, aquest ha de ser desestimat", segons ha publicat el BOPA aquest matí.

L'advocat de la família, Emili Campos, ha lamentat la decisió, i ha apuntat que "no es pot legitimar a algú que no té el poder per efectuar el desnonament", ja que el lletrat va demostrar que la persona que va executar l'expulsió dels avis no tenia els poders sobre la propietat necessaris per fer-ho, una prova que el tribunal no va acceptar en un dels recursos presentats per la família. Per aquest motiu, portarà el cas a Europa per intentar que els avis desnonats puguin retornar al seu domicili.