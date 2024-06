Avís groc per tempestes aquesta tarda

Alerta groga per tempestes aquesta tardaServei Meteorològic Nacional

El servei meteorològic d'Andorra ha emès un avís groc per ruixats tempestuosos, acompanyats d'activitat elèctrica per aquesta tarda a tot el Principat. Després d'un matí assolellat, a la tarda apareixeran els núvols i les tempestes. L'alerta estarà activada entre les 15 i les 21 hores, tal com indica el servei a la seves xarxes socials.

El servei indica que per demà, el flux de sud, aportarà pols en suspensió però el dia es mantindrà estable amb núvols per a la tarda.