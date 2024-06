Autoritzats 200 permisos dels 650 de la quota d’estiu

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La quota de temporada d’estiu es va obrir fa dues setmanes i segons les xifres facilitades per la ministra d’Interior, Ester Molné, fins ahir s’havien sol·licitat 248 autoritzacions del màxim de 650 previstes. D’aquestes, dos centenars han obtingut l’aval d’Immigració i ja són efectives. El màxim de permisos previst és de 500 (una cinquantena per a fronterers) però el reglament preveu poder atorgar un 30% més si hi ha més necessitat de mà d’obra i, per tant, es pot arribar als 650 esmentats. Es tracta d’unes xifres sensiblement més baixes que les aprovades durant la temporada passada.

El contingent estival està adreçat al sector turístic, amb l’objectiu que puguin reforçar les plantilles per fer front a la punta de feina. La Unió Hotelera la va rebre amb escepticisme perquè considera que arribava tard i el requisit d’experiència demanat als treballadors extracomunitaris podia esdevenir un fre per a les contractacions. La política migratòria ha tornat a les condicions prepandèmia i els extracomunitaris que vulguin treballar a l’estiu han d’acreditar o formació o dos anys d’experiència en llocs de treball similar al que volen ocupar. Si han treballat prèviament una temporada al país en una ocupació similar només han de certificar un any d’experiència.

La quota estarà oberta fins al proper 15 de setembre.