El sindicat de policia tem un reguitzell de baixes pels sous baixos

Si l’estudi sobre graelles salarials que impulsa el Govern per determinar si els sous que paga són competitius i que començarà amb els cossos especials no corregeix la política salarial de la policia el sindicat del cos augura un reguitzell de baixes. És, argumenta el president del Col·lectiu de Funcionaris del Cos de Policia (CFPA), Hugo Guiomar, l’ambient que es respira al servei. “Si [l’estudi] no soluciona res o no ho fa suficientment crec que el que està passant ara serà la punta de l’iceberg”, sosté. I ho diu perquè, segons la informació de què disposen les darreres setmanes, s’han produït les prejubilacions de dos agents i dos efectius més han plegat; un de manera definitiva i un altre que prèviament havia demanat una excedència i que ha decidit no retornar a la plaça. El CFPA té constància que hi ha un parell o tres de peticions d’excedència que estarien pendents de la validació per part de la direcció, que té la facultat de denegar-les per necessitats del servei. Guiomar matisa que, “òbviament, no estem en contra que un agent pugui fer ús d’aquest dret [d’excedència], però s’hauria d’estudiar per què es demanen”. I igualment veuen contraproduent rebutjar-les perquè pot afectar el grau d’implicació amb la feina policial de l’agent que ha demanat marxar un temps.

El president del CFPA qualifica d’“irracional” que, d’un costat, s’hagi advocat per demanar més formació als candidats que aspiren a una plaça, però, de l’altre, les condicions retributives hagin empitjorat. “Si estàs més preparat és molt més fàcil trobar a fora una empresa que et pagui el mateix o més” i, afegeix, sense “el risc” inherent al fet de ser agent de policia. Guiomar apunta que hi ha molt desconeixement sobre les condicions del cos, i ho exemplifica amb la feina nocturna. “La gent es pensa que ens paguen una bestialitat, quan realment no es paga, la quantitat ja està inclosa dins del sou i és la mateixa per al que treballa 80 nits que pel que en fa dues”, lamenta. El responsable sindical comparteix que es demani més preparació als futurs agents i reivindica que la solució no és rebaixar els requisits d’accés. Però insisteix que la contrapartida no pot ser perdre incentius. Un és el complement per no fer vaga que es recuperarà al desembre rebaixat. També es refereix a una gratificació que es donava en el passat als agents que complien 20 anys de servei per compensar-los i incentivar-los a continuar. Es va deixar de donar quan els edictes per cobrir places van començar a ser més multitudinaris “i es van començar a treure coses. I ara vull veure la següent convocatòria”. Es refereix a la caiguda de l’interès per ser membre del cos, una alerta compartida per la resta de sindicats de cossos especials, que veuen com les places no es cobreixen i que és especialment preocupant al cos penitenciari. “Si demanes més s’ha de fer per donar les millors condicions”, reclama.

Els sindicats van fer una feina conjunta advertint del problema que hi hauria per la quantitat de les jubilacions. En el cas de la policia, el recull fet l’any passat advertia que el 10% de la plantilla arribava a l’edat de retir obligatòria en un termini de cinc anys. Guiomar apunta que s’hi han de sumar les prejubilacions, que són impredictibles perquè el funcionari pot acollir-s’hi o no. Un còctel complex que insisteixen que pot acabar empitjorant si no s’hi posen solucions. I deixa clar que la recuperació del complement per no fer vaga és només un pegat. “L’import hauria de ser el mateix que el que cobren els que ja el tenen. Això és actuar amb mitges tintes”, rebla.