Una persona ferida i cinc petits focs durant la revetlla de Sant Joan

La revetlla de Sant Joan va transcórrer sense incidents de rellevància, segons van coincidir els cossos d’emergència. Una dona va ser l’única ferida de la nit en patir cremades a l’orella a conseqüència de l’esclat d’un petard a Encamp, que li va cremar l’audiòfon que portava. La policia va informar que la dona va ser atesa de lesions a la pell a la zona afectada, però no va ser necessari el seu trasllat a l’hospital. Sobre els fets, el cos de seguretat va detallar que van rebre un avís a la una de la matinada, però que les persones que van llançar el petard van fugir del lloc de l’incident abans de l’arribada de la patrulla que s’hi va desplaçar.

Aquesta va ser l’única intervenció que va fer el servei d’ordre vinculada estrictament amb la revetlla de Sant Joan que ahir es va celebrar a tot el Principat. També va ser una nit tranquil·la al centre hospitalari. El cap de guàrdia va afirmar que fins i tot més tranquil·la que qualsevol altra nit.

És una nit intensa per als bombers, però les sortides relacionades amb el foc es van limitar a cinc i de no gaire rellevància. El cap de guàrdia del cos d’extinció va explicar que en tots els casos van ser petits focs; es van haver de desplaçar a Ordino per sufocar el que s’havia originat en un contenidor de brossa i a un domicili particular d’Encamp perquè un petard llançat des del carrer va incendiar part del mobiliari d’un balcó. A més, efectius del servei van haver d’acudir a la Massana per controlar la foguera que s’havia autoritzat, però que havia provocat un petit un incendi de vegetació. Els bombers van actuar per remullar la zona. Els altres dos serveis de la nit, segons la informació facilitada pel responsable de guàrdia dels bombers, van ser per avisos de fum per dues fogueres que estaven fent privats sense haver demanat la pertinent autorització. En tots dos casos a la parròquia de Canillo.

Els agents del cos d’emergència van ser requerits també per atendre dues persones per intoxicacions etíliques a la Festa del Poble de la parròquia d’Encamp. Els afectats van haver de traslladar en ambulància a l’hospital per rebre atenció mèdica.

