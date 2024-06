Mor en un accident un excursionista d’origen holandès al Pla de l’Estany

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un turista de nacionalitat holandesa i 70 anys va morir ahir a primera hora de la tarda en precipitar-se per una canal al Pla de l’Estany, al parc del Comapedrosa, a Arinsal, mentre feia una ruta amb el fill. El cos de bombers va explicar que el fill de la víctima els va alertar de l’accident a les 15.55 hores i que s’hi van desplaçar en helicòpter dos membres del grup de muntanya del cos i un infermer. Quan els efectius de salvament van arribar al lloc dels fets no van poder fer res per salvar la vida de l’excursionista, que havia mort a conseqüència de la caiguda.