Matins asolellats i tempestes de tardes entre avui i demà

Meteorologia ha informat que el domini d'altes pressions afavoreix matins assolellats, tot i així avisa de creixement de núvols per les tardes, que poden deixar alguna gotellada avui o tempestes per a demà. El servei informa que no s'ha activat cap avís meteorològic.

Les temperatures mínimes previstes per avui seran de 12 graus a Andorra la Vella, 5 graus a 1500 metres i 7 graus al Pas de la Casa. Les màximes variaran entre els 13 graus del Pas de la Casa i els 28 graus d'Andorra la Vella, segons el servei meteorològic nacional.