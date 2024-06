L'observatori del comerç comença a funcionar amb una diagnosi entre el 2019 i aquest any

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un estudi de diagnosi del comerç el 2019 enfront aquest any i enquestes a turistes però centrades en l'àmbit comercial. Aquestes seran les dues primeres accions que durà a terme l'observatori del comerç, un organisme integrat per Andorra Turisme i la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis que ara tot just comença a caminar un cop les dues parts han signat el conveni de col·laboració que l'empara. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha destacat la importància d'aquest ens per "encaminar les accions de la política comercial", ja que servirà per "posar totes les dades en conjunt" i poder tenir "una foto per emprendre les accions que pertoquin".