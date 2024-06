Els propietaris de terres aproven les quotes a la construcció

El president de l’Associació de Propietaris de Terres Andorranes (APTA), Josep Duró, considera que el sistema de quotes a la construcció aprovat pel comú de la Massana respecta la seguretat jurídica. El representant dels propietaris afirma que “no hi ha color” entre aquesta mesura i la desclassificació de terres proposada a Ordino en el marc de la revisió del pla d’ordenació i urbanisme parroquial (POUP).

Aquest punt va alçar en armes els propietaris i amb tota seguretat desapareixerà del text definitiu de la revisió, tal com ja ha anunciat en diverses ocasions la cònsol major ordinenca, Maria del Mar Coma. Si s’aprovés, terrenys que fins ara tenien la qualificació de zona urbana consolidada passarien a ser no edificables. “Això és com si avui tinguessis deu milions d’euros al banc i l’endemà et diguessin que no són teus”, afirma Duró. El decret de la Massana no modifica la qualificació de les terres, però estableix un topall màxim de metres quadrats edificables cada any. Aquest instrument vol ajudar a programar el ritme d’edificació i, per tant, a posar fre al creixement desmesurat de la construcció.

“Hem d’esperar a veure com el reben els propietaris de terres de la parròquia”

“La idea pot ser bona, però l’aplicació podria comportar problemes en funció de com es fes” Josep Duró, President de l’APTA

“Estem oberts a estudiar totes les propostes”, assegura el president de l’APTA. Tot i que a priori no veu amb mals ulls el decret massanenc, Duró és prudent i prefereix no pronunciar-se sobre els detalls del text. “Hem d’esperar a veure com el reben els propietaris de terres de la parròquia”, puntualitza. També caldrà analitzar bé, afegeix, “de quina manera” el comú preveu aplicar el decret: “La idea pot ser bona, però l’aplicació podria comportar problemes en funció de com es fes. És un punt que haurem d’estudiar amb atenció.”

El sistema de quotes a la construcció afectarà els terrenys amb la qualificació de sòl consolidat. És a dir, aquells que ja tenen acabats els accessos i els serveis necessaris per poder-hi construir, com ara la connexió a la xarxa d’aigua i a l’enllumenat, entre d’altres. Duró considera que “podria ser una opció” establir també un topall màxim als plans parcials aprovats cada any.

En qualsevol cas, el president de l’APTA és del parer que la política urbanística s’ha de fonamentar en un “equilibri” entre “el control demogràfic i la gestió del territori”, d’una banda, i la “gestió patrimonial de cada casa”. És a dir, en l’harmonia entre l’interès general, definit per les administracions, i els interessos privats dels propietaris. Duró recorda, a més, que les relacions entre totes les parts implicades sempre han d’estar presidides pel “diàleg”.

Sembla que el sistema de quotes a la construcció aprovat pel comú de la Massana no despertarà el mateix grau de rebuig que la proposta de revisió del POUP d’Ordino. Aquest text va rebre més de 200 al·legacions durant el període d’exposició pública, la majoria contra els canvis en la qualificació del sòl. La pròxima versió del document podria sotmetre’s a exposició les setmanes vinents.