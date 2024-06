Els bombers busquen un català de 55 anys desaparegut avui a l'Estany de l'Illa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els cos de bombers ha informat d'un avís rebut per part del 112 de Catalunya a la una del migdia del dia d'avui sobre la possible desaparició d'un home de 55 anys a l'Estany de l'Illa, a Encamp. Segons els bombers, el senyor està fent una volta pirinaica amb el seu gos, i l'última vegada que el seu germà va tenir contacte amb ell va ser ahir la tarda. Els bombers han informat que el telèfon va perdre la connexió ahir a El Tarter.

Els bombers informen que s'estan fent gestions preliminars, dintre les quals s'ha enviat un helicòpter amb una dotació de bombers a reseguir el camí per on hauria desaparegut, un camí molt transitat, però no s'ha localitzat la persona. El cos de seguretat apunta a que es podria tractar d'una pèrdua del mòbil o que s'hagués acabat la bateria del dispositiu, i confien en no haver d'activar l'alerta per desapareguts.