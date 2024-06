Detinguts dos joves amb 30 grams d’haixix que volien vendre a Encamp

La policia va detenir la matinada de diumenge a Escaldes un noi de 18 anys després de controlar-lo amb 10 porcions d’haixix d’un total de 29,23 grams embolicades individualment i d’un pes similar. Els agents van deduir que estaven preparades per a la venda i el detingut ho va acabar admetent, però va assegurar que l’estupefaent no era seu. El mateix diumenge al migdia i a Sant Julià de Lòria es va arrestar el presumpte propietari de la droga, un altre noi de 18 anys. La intenció era vendre l’haixix a Encamp durant la nit.

Durant el cap de setmana, concretament la matinada de dissabte, els agents van arrestar un home de 28 anys per una agressió a l’exterior d’un local d’oci nocturn d’Andorra la Vella. Va propinar un cop de puny a una altra persona causant-li lesions a la cara. La matinada de diumenge, el detingut va ser un home de 34 anys per agredir i causar lesions a un altre home en una baralla amb més implicats a la via pública. La mateixa matinada i també a Encamp es va controlar un jove de 24 anys per possessió de dues cigarretes confeccionades amb haixix i 1,4 grams del mateix producte. La detenció es va produir perquè després del control es va dirigir als policies per insultar-los, mostrant-se desafiant i agressiu i desobeint reiteradament les seves indicacions.

Finalment, els darrers dies el cos d’ordre va detenir cinc conductors, un per conduir sota els efectes de les drogues i quatre més per alcoholèmia, i un home de 46 anys i no resident per la presumpta autoria d’un delicte contra la seguretat en el tràfic jurídic. Hauria falsificat certificats d’experiència laboral amb l’objectiu d’obtenir l’autorització d’immigració per residir i treballar al país.