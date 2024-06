Denuncien que han expulsat a 21 famílies amb menors sense permís de residència

L'avís que han compartit per xarxes

L'Associació d'Argentins a Andorra ha compartit per xarxes mitjançant el seu president, Riccie Ponce, que s'han expulsat del país a 21 famílies "per estar amb fills menors d'edat sense el permís de residència (reagrupament)". Al comunicat l'associació ha recordat que no existeix assistència a l'immigrant i que les famílies expulsades queden a la frontera sense dret a reclamar ni deportació consolar.