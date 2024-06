Danys materials a quatre vehicles andorrans accidentats a la Seu d’Urgell

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els mossos d’esquadra van informar ahir a la tarda d’un accident en què es van veure implicats quatre vehicles de matrícula andorrana a la carretera N-260, al punt quilomètric 230,5, concretament al terme municipal de Montferrer. La col·lisió va provocar danys materials als vehicles i no es van haver de lamentar ferits.

L’avís, segons va informar el cos de seguretat català, el van rebre a dos quarts de cinc de la tarda. Els quatre vehicles van impactar per encalç i van patir danys de diferent consideració. Mentre es retiraven els cotxes i per no bloquejar la circulació (més intensa en ser el darrer dia del pont festiu de Sant Joan) els agents desplaçats van obrir una via alternativa per als desplaçaments de la resta de vehicles. L’actuació per l’accident es va donar per finalitzada a les sis de la tarda.