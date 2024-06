Un bus bloqueja el trànsit durant hores a la sortida de Pal

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La circulació a la carretera general 4, a la sortida del poble de Pal en direcció l’estació d’esquí, es va veure afectada durant algunes hores ahir a conseqüència de l’incident protagonitzat per un autobús de matrícula estrangera. El vehicle va quedar aturat bloquejant la via completament i el trànsit no es va poder normalitzar fins que no va ser retirat de la calçada. Els fets van succeir pels volts de la una de la tarda, quan el conductor va intentar fer marxa enrere en un punt molt estret de la carretera i no se’n va sortir. Mobilitat va informar pels volts de les cinc de la tarda del restabliment del trànsit.