Policia ha informat que hi ha hagut un accident després de la rotonda del gall, a l'altura de la intersecció amb Ciutat de Sabadell, a Escaldes, aquest matí. Mobilitat ha confirmat que hi ha dos vehicles implicats, un dels quals és el d'un cotxe de matricula andorrana que ha bolcat a la carretera CG-2 en sentit sud, en un dels dos carrils. Actualment la circulació està sent gestionada pel servei de mobilitat, que ha informat que actualment només es troba obert el carril esquerra en sentit sud. La policia està present al lloc de l'accident.