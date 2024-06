Rescatat tres accidentats en un buggy a la Rabassa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya de bombers va atendre ahir tres persones accidentades a la Rabassa quan feien una ruta en un buggy. Un dels ferits va patir un trau i les tres persones van ser evacuades en helicòpter a l'hospital des del punt del Camp de Claror on va succeir el sinistre, segons han explicat els bombers.

L'helicòpter arriba al lloc del Camp de Claror on els bombers van rescatar els ocupants d'un buggy accidentat ahirBombers GRM

El grup de rescat del cos va haver de fer dos serveis més ahir a la muntanya. El primer va ser per evacuar un excursionista del pic de Mil Menut, a la vall de Ransol, perquè presentava una possible fractura de cúbit. El segon ferit estava a la mateixa vall però en aquest cas al pic de Ransol i va avisar el cos de rescat per una caiguda que li hauria provocat una presumpta fractura de clavícula.