Quatre consellers participen en l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una delegació del Consell General participarà en l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa, que celebra la sessió plenària d’estiu a partir d’avui fins dijous a Estrasburg (França). Estarà encapçalada per Berna Coma, presidenta, Cerni Escalé, membre titular, i Susanna Vela i Salomó Benchlluch com a membres suplents, segons va informar el Consell General. La guerra a Ucraïna tornarà a centrar el debat parlamentari, en aquest cas focalitzat en les qüestions jurídiques i els drets humans. També s’analitzaran els efectes de les sancions econòmiques contra Rússia per l’atac. Un altre dels assumptes de la trobada serà la situació a Geòrgia, que ha provocat la demanda d’un debat d’urgència per defensar la llibertat d’expressió al país que s’ha vist greument vulnerada. Els parlamentaris també han d’elegir el nou secretari general del Consell d’Europa per als pròxims cinc anys, que succeirà en el càrrec Marija Pejcinovic.