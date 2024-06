La població augmenta fins a 85.863 persones al maig

La població resident al Principat ascendia a 85.863 persones a finals de maig, el que representa un augment del 3,6% respecte al mateix mes de l'any anterior, segons informa el departament d'Estadística del Govern. El recull publicat avui destaca que el creixement principal es concentra en les parròquies d'Encamp, que guanya 639 residents, i Andorra la Vella, amb 627 residents més. Escaldes i Canillo se situen al voltant dels 500 nous habitants, mentre que la Massana en guanya 395, un 3,5% més que l'any anterior. Les parròquies que menys creixen són Sant Julià de Lòria, que guanya 229 habitants, i Ordino, que augmenta en 158 residents.

El col·lectiu d'altres nacionalitats conforma el 85% dels nous residents, segons detalla l'informe. Dintre d'aquest mòdul, destaca el creixement de persones de nacionalitat argentina, colombiana i peruana, que suposen el 60% de la variació anual de la població estimada del país. La població argentina ha augmentat en un any en 1.057 habitants, i arriba a 2.930 residents. Els ciutadans de nacionalitat colombiana han guanyat 484 habitants, i ja sumen 1.135 residents al país. Pel que fa la peruana, creix en 271 habitants i arriba als 679. Altres nacionalitats que augmenten ennombre de residents son la brasilera, la xilena, la ucrainesa i la russa.

La població andorrana creix en 389 persones, i l'espanyola en 125. Mentre que la població francesa guanya 63 residents i la portuguesa registra un decrement del 1,3% respecte l'any anterior, amb 114 persones.

El departament d'Estadística ha informat que s'ha incrementat la població registrada en els censos comunals en un 4,3% respecte l'any passat. Actualment es troben registrades 91.723 persones.

L'informe del Govern destaca la paritat de gènere tant de les parròquies com en les franjes d'edat. Els homes segueixent sent majoritaris en totes les franjes, destacable en el cas dels nacionals francesos on son gairebé el 58%, exceptuant en la de majors de 64 anys, on les dones són el 51,3%. Canillo és la parròquia amb més percentatge d'homes, un 55,3%, i Escaldes i Andorra la Vella el major percentatge de dones, en 49,4%.