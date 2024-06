Mercadona agilita el ‘tax free’ amb l’entrada de competència

Que les grans superfícies que s’estan instal·lant a la Seu d’Urgell busquen el client d’Andorra és una evidència. I també que la manera d’atreure el comprador del Principat és especialment amb l’ham del tax free. Mercadona va ser la primera gran superfície a potenciar-ho i ALDI, que obrirà el juliol vinent a la capital de l’Alt Urgell, ja va anunciar fa setmanes que facilitaria el retorn de l’IVA ingressant directament la quantia a la targeta del comprador una vegada validat el tiquet a la duana. Precisament és el sistema que ja ha implantat la gran superfície de la cadena espanyola, que fins ara aplicava el tax free quan el client tornava a l’establiment. Ara ho agilita més avançant-se al competidor.

L’obertura d’ALDI, però també de BonPreu-Esclat, a la Seu d’Urgell amplia la competència per guanyar-se el client. A Andorra, els actors canvien i s’amplien. L’anunci de grup Pyrénées de l’acord amb l’espanyol Family Cash per ocupar l’espai de supermercat a l’Epizen admetia l’objectiu de recuperar clients d’Andorra que marxen a comprar a fora, aliant-se amb una marca que potencia la política de preus competitius. Family Cash, que com Mercadona té origen valencià, obrirà a l’agost. Però hi ha més grans superfícies en construcció o en projecció. La darrera anunciada és l’Alcampo –també amb Decathlon– a la Margineda.

Les dades facilitades periòdicament per l’Agència Tributària espanyola en relació amb les operacions de retorn del tax free constaten des de fa temps que els tiquets d’alimentació hi tenen un pes destacat pel factor Mercadona, que apunta que es fa la devolució de l’IVA a aproximadament el trenta per cent de la facturació de l’establiment. Caldrà veure l’impacte econòmic de les noves grans superfícies en un tràmit que cada cop és més fàcil de fer.