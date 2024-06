La Massana suspèn la instal·lació de parcs solars i fotovoltaics

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El comú de la Massana ha aprovat la suspensió temporal de la tramitació de llicències per a usos i obres d’instal·lacions de parcs solars i fotovoltaics en totes les zones urbanístiques de la parròquia. La decisió es justifica per “la necessitat d’analitzar la conveniència de realitzar un estudi detallat sobre l’impacte mediambiental i paisatgístic d’aquest tipus d’infraestructures energètiques a les diferents zones urbanístiques, la determinació dels criteris tècnics de selecció dels emplaçaments, la compatibilitat d’usos de producció energètica solar, i regular les condicions per l’autorització d’aquestes construccions” i recollir aquesta reflexió en la revisió del POUP. La suspensió s’ha aprovat per un període de 12 mesos i queden exemptes les llicències d’instal·lacions energètiques d’autoconsum, les que s’instal·lin a les cobertes dels edificis i també les que promoguin institucions públiques en terreny de titularitat comunal.