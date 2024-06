El foc viu de la tradició

detail.info.publicated Víctor González Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Una plaça del Consell General plena a vessar va rebre ahir al vespre la Flama del Canigó. L’acte va començar amb el discurs del síndic general. Carles Ensenyat va reivindicar la importància dels ritus i les tradicions per la força que tenen per cohesionar les comunitats. El mandatari també va recordar l’excònsol major i consellera general Rosa Ferrer, morta el 2018. Ensenyat va destacar que va treballar incansablement perquè les falles fossin incloses en la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la Unesco. “Era amiga, confident i una referent per a mi. D’ella, que va treballar incansablement per enfortir la tradició fallaire, vaig aprendre a valorar el patrimoni immaterial”, va afirmar el síndic.