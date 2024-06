Els bombers sufoquen cinc petits incendis durant la revetlla

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La nit de Sant Joan es va desenvolupar amb tranquilitat per als bombers que van haver de fer cinc intervencions per petits incendis, segons ha indicat el cap de guàrdia. Un dels serveis va ser per apagar les flames d'un contenidor incendiat a Ordino i un altre per un petit foc a un balcó d'Encamp on es va cremar part del mobiliari per un petard que algú havia llançat des del carrer.

Els bombers van ser alertats a més per un incendi de vegetació a la foguera de la Massana i van anar a remullar la zona. Els altres dos serveis van ser per avisos de fum per dues fogueres que estaven fent privats sense haver demanat autorització a Canillo, ha exposat el cap de guàrdia.

Els agents del cos d'emergència van ser requerits també per atendre dues persones per intoxicacions etíliques a la festa del poble d'Encamp i els van haver de traslladar en ambulància a l'hospital.