Un detingut per donar un cop de puny i un altre per una baralla a la via pública

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Policia ha informat de la detenció de dos homes aquest cap de setmana per agressions, segons el comunicat d'intervencions del cap de setmana. El primer arrest va ser el d'un home de 28 anys la matinada de dissabte a l'exterior d'un local d'oci nocturn d'Andorra la Vella. L'home va propinar un cop de puny a un altre causant-li lesions a la cara, segons el cos de seguretat.

El segon detingut, un home de 34 anys, va ser arrestat la matinada de diumenge, a Encamp, per agredir i causar lesions a un altre persona en una baralla a la via pública. Segons informa la policia, l'home es trobava a més en posessió d'1,5 grams de cocaïna i, per tant, també va ser arrestat com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.

Insults a la policia

Insults als agents, una actitud agressiva i desobediència a la policia són els fets que van portar a l'arrest d'un jove de 24 anys també a Encamp. La policia ha informat que en la realizació d'un control rutinari, en materia d'estupefaents, a quarts de quatre de la matinada, al jove se li va trobar dues cigarretes confeccionades amb haixix i 1,4 grams del mateix producte. En aquell moment, l'home va injurirar als agents, però es va acabar calmant. Passades les cinc de la matinada, el detingut va tornar a dirigir-se als policies insultant-los i mostrant-se agressiu, fins al punt de desobeir i desafiar als agents. Finalment es va acabar procedint a la seva detenció, segons informa la policia