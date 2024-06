La despesa pública en medi ambient es va situar en 34 milions d'euros el 2023

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El departament d'Estadística ha publicat les dades relatives en despesa pública per a la protecció del medi ambient de l'any 2023. Aquesta despesa es va situar en 34 milions d'euros, una quantitat que s'incrementa un 8,1% respecte de l'any 2022. La xifra representa el 3,2% del liquidat total de les Administracions públiques, i sense comptar ni els actius ni els passius financers ni les transferències de Govern a entitats de les Administracions públiques, representa un 1% en relació al PIB i la despesa per càpita assoleix els 399,9 €, envers els 386,0€ de l’any 2022.

Les despeses de personal han augmentat en un 4,8% respecte l'any 2022 i ja superen els set milions d'euros, el que representa un 21,2% del total de la despesa pública destinada a la protecció del medi ambient. Les despeses de béns corrents i serveis ocupen el 55,1% del total del pressupost, una quantitat de gairebé un milió i mig d'euros, el que representa un augment del 8,6% respecte el 2022. Al mateix temps, les transferències de capital han augmentat un 91,9% respecte l'any anterior, i ja se situen per sobre del milió i mig d'euros, el que suposa el 12,8% del total. Les transferències corrents han augmentat en un 6,9% i la inversió real ha disminuit en un 16,3%, situant-se als poc més de quatre milions d'euros.

L'informe anuncia que l'increment en la despesa en protecció del medi ambient ha estat per accions dutes a terme per l'ordenació de deixalles , on el cost ha superat els dotze milions d'euros, en la protecció de la diversitat biològica i del paisatge, on la despesa ha augmentat un 6,6% respecte de l'any 2022 i en la reducció de la contaminació, on l'augment ha estat del 77,9% respecte l'any anterior. L'ordenació d'aigües residuals ha experimentat un decreixement en un 8,9%, situant-se vora els cinc milions d'eutos.