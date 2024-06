Arrestat un conductor per circular drogat i quatre més per alcoholèmia

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La policia ha informat en un comunicat que durants els darrers dies ha arrestat a cinc persones per conduir sota els efectes drogues o alcohol. Una persona de 34 anys va ser detinguda per conduir sota l'efecte de la droga i quatre més per alcoholèmia. Aquests últims, informa el cos policial, tenen edats compromeses entre els 30 i els 52 anys i les taxes d'alcoholèmia positives que van donar oscil·laven amb valors de 0,89 fins a 1,06 grams per litre de sang.