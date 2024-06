Satisfacció de les armeries, amb un reglament consensuat

Satisfacció de les armeries amb la modificació del reglament d’armes aprovada pel Govern dimecres passat. El nou text introdueix canvis en la normativa vigent, del 2022. Per arribar a la llei anterior a la del 2022 s’havia de retrocedir fins al 1989. L’actualització suposa un acostament del reglament al marc europeu amb la introducció de mesures significatives, com ara presentar el permís d’armes a l’hora d’adquirir-ne una, comunicar directament la identitat dels compradors a la policia o la possibilitat de practicar tir en territori andorrà.

Esteve Dolsa, de l’Armeria Dolsa, valora positivament el text aprovat: “Hi ha hagut una bona col·laboració amb el ministeri d’Interior. El reglament ja era força bo, però calia seguir les línies marcades per l’OCDE. Potser sí que és una actualització un pèl massa forta, però. Abans també teníem una llei bastant permissiva i s’ha de dir que Andorra no ha sortit mai a la premsa per qüestions d’armes. Suposo que l’enduriment també té a veure amb els temps actuals, amb les guerres que tenim a prop.” Dolsa recorda que “abans un estranger podia comprar una arma presentant únicament el document d’identitat”. “Nosaltres registràvem la venda a la botiga i després el comprador la declarava a la policia. Ara caldrà presentar el permís d’armes”, afegeix. Pel que fa al negoci, no es mostra preocupat: “La gent que compra aquí ja té permís d’armes. Tenim un comprador acreditat.”

Josep Guerrero, de Safari Master, també destaca unes “taules de treball molt bones” per modificar una “llei antiga” i adequar-la a la norma europea. Apunta que un dels principals punts de la modificació és la col·laboració informatitzada amb la policia, a qui caldrà comunicar directament les dades del comprador. Això implica “més seguretat”. Un dels punts que considera polèmics, però que no s’ha treballat en les reunions, és la venda de certs productes (esprais d’autodefensa, per exemple) en botigues no especialitzades: “Aquests esprais es venen a tot arreu i considerem que cal tenir un control més rigorós de la seva venda. Cal oferir-los amb garanties, orientar el client, que no es venguin com si fossin iPhones.” Guerrero apunta que ha volgut centrar la col·laboració amb el ministeri “en la línia dels armers” i que els altres actors –Federació de Caça i botigues d’electrònica (que són les que venen armes sense ser armeries)– han treballat per la seva banda.

“Calia fer modificacions en aquells punts que no tenien sentit”, apunta Narcís Areny, de l’Armeria Andorrana. Un d’aquests aspectes sense lògica era el del permís per practicar tir en camps homologats a Andorra. “No tenia sentit perquè no tenim camps homologats. Qui volia afinar l’arma havia de sortir del país. Si vas a caçar, necessites que l’eina estigui afinada i ara es permetrà tirar en zones de muntanya.”