Salut alerta les farmàcies que s’han detectat falsificacions d’Ozempic

Un dispositiu per injectar-se Ozempic.ARXIU

Andorra la Vella

El ministeri de Salut ha enviat un avís a les farmàcies per informar que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat de la detecció d’envasos del fàrmac Ozempic falsificats. El medicament fraudulent ha estat intervingut al Brasil, el Regne Unit i als Estats Units, i es comercialitzava per una cadena de subministrament autoritzada, segons indica la nota.

El fabricant del fàrmac, l’empresa Novo Nordisk, ha confirmat que no ha elaborat els productes que han motivat l’alerta i que es tracta de falsificacions. L’empresa detalla que no reconeix el número de lot LP6F832 ni la combinació del número de lot NAR0074 i el número de sèrie 430834149057, que no es correspon amb els registres de producció de l’empresa. El número de lot MP5E511 és autèntic, però el producte és falsificat, segons l’alerta enviada pel ministeri.