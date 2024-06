Les autocaravanes ‘eviten’ la taxa turística

Les primeres xifres de recaptació de la taxa turística, en vigor des de l’estiu del 2022, no han estat les esperades. Però el ministeri de Turisme tampoc ha aconseguit l’objectiu de fer pagar els ocupants d’autocaravanes que pernocten al país. Una fórmula de turisme que va a l’alça i que és especialment abundant durant els mesos d’estiu que arrenquen ara. Però no s’ha aconseguit l’aspiració de crear àrees d’estada d’autocaravanes, les superfícies degudament delimitades creades sobre el paper per facilitar a aquests visitants un lloc on estacionar i fer nit amb l’obligació de registrar-se al ROAT (el registre de dades dels turistes) i, per tant, abonar el tribut d’un euro que pertoca per aquest tipus d’establiments. Per tant, únicament l’abonen aquells que fan nits en càmpings, tot i que és una evidència que molts els eviten i que, encara que estigui formalment prohibit, pernocten en aparcaments o zones no habilitades.

El ministeri planteja ara modificacions a la Llei general de l’allotjament turístic per afavorir l’impuls d’aquesta mena de superfícies i també les àrees d’acollida, que són aquelles pensades per a l’estacionament diürn. Segons van explicar des del Govern, s’ha recollit l’interès d’algun particular, però no s’ha acabat materialitzant i tampoc han fet el pas endavant els comuns, que en algun cas sí que faciliten l’aparcament. Ara s’estan enllestint els canvis perquè la regulació acabi amb aquesta disfunció.

UN ANY I MIG SENSE FRUITS

El reglament que recollia aquestes tipologies d’allotjament turístic és del març del 2023. I el que estableix és que les àrees d’acollida d’autocaravanes són espais degudament delimitats, oberts al públic per a l’ocupació exclusiva d’autocaravanes en trànsit, de 7 a 23 hores, sense dret al desplegament d’elements d’acampada o que excedeixin el perímetre del vehicle. Han d’exhibir la placa corresponent que les acrediti com a zones autoritzades per a aquesta funció i l’espai ha d’estar degudament delimitat, acceptant que es pot trobar en un aparcament. Ha d’oferir assistència telefònica o telemàtica i, quant als serveis, ha d’oferir buidatge d’aigües grises, punts de subministrament elèctric i d’aigua potable –els primers amb capacitat per al 25% de les places d’estacionament i els segons per al 10%, amb un mínim de dos en ambdós casos– i contenidors d’escombraries i reciclatge.

Quant a les àrees d’estada, els serveis s’incrementen. També pot fer part d’un aparcament, estar degudament delimitat i mostrar la placa corresponent, així com oferir assistència telefònica o telemàtica durant les 24 hores. A banda del punt de buidatge d’aigües grises, les connexions al subministrament elèctric han de cobrir el 75% de les unitats d’estacionament, i les que connecten amb l’aigua potable, el 50%. També han de disposar de contenidors de brossa i punts de recollida selectiva. La principal diferència amb les zones d’acollida és que hi ha d’haver serveis higiènics (WC i rentamans; concretament un per cada deu places d’estacionament amb un mínim d’un i oberts les 24 hores). Se sobreentén que és un servei de pagament –en el cas de les àrees d’acollida s’apunta només com a opció– i per això s’aclareix que les tarifes han d’exhibir-se en un rètol i que s’han de facilitar els mitjans de pagament en efectiu o bé amb targeta bancària o altres fórmules digitals.

Aquest no és l’únic front obert que el ministeri té amb la taxa turística després que la recaptació hagi estat la meitat de la prevista, fet que ha obligat a dur a terme inspeccions per detectar si hi ha irregularitats. En tot cas, la previsió de recaptació per a aquest exercici ja s’ha moderat fins als 7,4 milions. L’exercici del 2023 se n’esperaven 12, però el tancament pressupostari no va arribar als set milions. Un altre eix de treball és incrementar els imports (que ara oscil·len entre un i tres euros), a banda d’implantar una vinyeta que pagarien els visitants que no fan nit.

CRONOLOGIA

1 APROVACIÓ DEL REGLAMENT EL MARÇ DEL 2023

El text regula els requisits de les àrees d’acollida i d’estada d’autocaravanes, diferenciant que les segones és on es pot pernoctar i que s’hi ha de pagar la taxa.

2 CAP ÀREA REGISTRADA EN UN ANY I MIG

La regulació no ha donat cap fruit i no hi ha àrees d’estada; tampoc ha fet el pas cap comú tot i que permeten l’estacionament en alguns aparcaments.

3 CANVI A LA LLEI PER POSAR FI A LA DISFUNCIÓ

El ministeri ultima un canvi a la Llei d’allotjaments turístics per posar fi a aquesta problemàtica, que implica que es pernocta en llocs no autoritzats.