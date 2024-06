Operació especial contra el contraban a l'Arieja amb 1.119 controls

Tabac, alcohol i articles intervinguts per la gendarmeria en l'operació especialGendarmeria

La gendarmeria està desenvolupant una operació especial contra el contraban a les zones frontereres amb Andorra que ha donat com a resultat la intervenció de tabac, alcohol i articles que es portaven il·legalment, segons informen els mitjans veïns. La gendarmeria està fent controls des del 18 de juny a l'RN-20 des de Foix a l'Ospitalet i també als trens en un dispositiu anomenat 'Place Nette' que està coordinat a nivel nacional por el ministeri d'Interior i d'Ultramar, en coordinació amb la fiscalia, segons indiquen.

L'operatiu ha servit per controlar 1.119 persones, 878 vehicles lleugers, 9 vehicles pesants i dos trens que han donat com a resultat el decomís d'un matxet, 113 cartrons de tabac, dels quals 67 estaven en possessió de la mateixa persona. A més, s'ha incautat 100 paquets de picadura de tabac i 204 litres de tabac, segons les dades publicades per Pyrénées FM. Els controls s'han desenvolupat amb el desplegament de patrulles amb gossos i més d'un centenar de soldats mobilitzats durant tres dies i tres nits amb el suport d'agents de duana, policia de fronteres, grups especials i també la guàrdia civil espanyola.