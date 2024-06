detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La Flama del Canigó arribarà avui a les set de la tarda a Casa de la Vall. Durant l’acte, en el qual participarà la banda de l’Institut de Música, es farà el relleu dels fallaires major i menor d’Andorra la Vella i es durà a terme l’homenatge als fallaires.

A dos quarts d’onze de la nit es farà la crema de la falla al barri del Puial i mitja hora més tard començarà la cremada de falles, a càrrec dels Fallaires d’Andorra la Vella i del Puial. El recorregut passarà per diversos carrers i places del centre històric i desembocarà a la plaça Guillemó.

Pels volts de la mitjanit s’encendrà la foguera a la plaça Guillemó i, tot seguit, l’Esbart Dansaire d’Andorra la Vella oferirà el ball de les bruixes. La festa es tancarà amb un concert del grup El Pony Pisador, un dels més destacats de l’escena folk catalana, tant per la varietat d’estils com per la força del directe. També es repartirà coca i moscatell per a tothom.