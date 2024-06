Espot defensa la trajectòria i la independència de Sopena

El cap de Govern, Xavier Espot, va defensar aquesta setmana en declaracions al Diari la independència del fiscal general, Xavier Sopena. El mandatari no va dubtar a rebatre les acusacions contra el jurista llançades per la presidenta del grup parlamentari d’Andorra Endavant, Carine Montaner. La consellera general va retreure a Sopena dimecres, en la segona i darrera sessió del judici per presumpta revelació de secrets, que l’abril del 2023 es presentés a les eleccions generals en el número nou de la llista nacional demòcrata.

“Crec que [Sopena] és una persona amb una trajectòria professional irreprotxable”

“[...] No hi ha dubte que els compleix [requisits legals] en la seva integritat” Xavier Espot, Cap de Govern

Davant la pregunta de si les crítiques de Montaner són raonables, Espot va afirmar d’entrada que el jurista “no és militant de cap partit” i, en qualsevol cas, no era militant demòcrata tan bon punt va decidir optar a la posició de fiscal general. El cap de Govern, a més, va recordar que la designació de Sopena per al càrrec, el setembre de l’any passat, va ajustar-se plenament als requisits previstos en la legalitat vigent. “La Llei del Ministeri Fiscal i la Llei qualificada de la Justícia estableixen molt clarament quins són els supòsits que qualsevol persona ha de complir per optar a ser fiscal general. Crec que no hi ha dubte que [Sopena] els compleix en la seva integritat”, va assegurar el mandatari.

Espot no tan sols va recalcar que el perfil de Sopena és el més adequat perquè s’ajusta a tots els requisits previstos en la legislació. També va voler trencar una llança en defensa de la trajectòria professional del fiscal general. “Crec que és una persona amb una trajectòria professional irreprotxable. Ha estat director de la policia [exactament, en el període 1999-2004] i ha exercit d’advocat durant molts anys. Puntualment, és veritat que va presentar-se a les eleccions en una llista demòcrata, però això no perjudica els seus coneixements ni la seva capacitació” per ocupar el càrrec, va destacar el cap de Govern.

En qualsevol cas, va concloure Espot, l’únic que cal tenir en compte és “si es compleixen els requeriments que estableix la llei per poder optar al càrrec, i jo crec que és així. Per tant, des d’aquest punt de vista jo no tinc res més a dir”.

EL PERFIL

El Govern va proposar el nomenament de Sopena com a fiscal general al Consell Superior de la Justícia el 13 de setembre de l’any passat. Nascut el 1965 a Andorra la Vella, Sopena va ser director de la policia entre el 1999 i el 2004, i des del 2005 va exercir com a advocat.

Durant aquest temps ha exercit diversos càrrecs. El 2004 i el 2005 va ser assessor del ministeri d’Interior, del 2020 al 2022 va ser degà del Col·legi d’Advocats, i del 2022 a l’abril del 2023 va ocupar la posició de vicedegà en la mateixa institució.