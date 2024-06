Els residents gals elegiran diputat entre 13 candidats

Els 2.205 residents francesos registrats al Principat per participar en les eleccions legislatives del veí del nord que se celebraran el 30 de juny i el 6 de juliol vinents podran escollir el diputat de la cinquena circumscripció entre tretze candidats diferents. Andorra està en la mateixa circumscripció de francesos residents a l’estranger que Espanya, Mònaco i Portugal. A 31 de desembre del 2023 hi havia registrats 110.460 electors (81.831 a Espanya, 20.006 a Portugal, 6.418 a Mònaco i 2.205 a Andorra) en la cinquena circumscripció.

Entre els tretze candidats es troba el diputat sortint, Stéphane Vojetta, que va ser elegit el 2022 com a candidat dissident de la majoria presidencial del partit d’Emmanuel Macron. Aquesta vegada, Renaixença (el partit del Copríncep francès) no ha proposat cap altre candidat, però Stéphane Vojetta no apareix oficialment sota l’etiqueta del partit presidencial, sinó sota la de Centre Divers.

El candidat del Nou Front Popular és Maxime da Silva, membre de La França Insubmisa; Johana Maurel va ser nominada per Agrupació Nacional, i Béatrice Mazel, per Reconquesta.

Nou candidats més, independents o amb el suport de petits partits, també competeixen per obtenir l’escó de diputat a l’Assemblea Nacional d’aquesta circumscripció electoral: Christopher Brenier (classificat Divers pel ministeri de l’Interior francès), Jean-François Calvet (Debout la France), Yohann Castro (Diversos a la dreta), Jeremie Fosse (Diversos a l’esquerra), Maud Lagarde (Diversos a l’esquerra), Alexandre Marie (Diversos a l’esquerra), Sarah Millot (Diversos a l’esquerra), David Nataf (Diversos) i José Sanchez Perez (Europa Igualtat Ecologia).

ONZE CIRCUMSCRIPCIONS

La cinquena circumscripció dels gals establerts fora de França és una de les onze circumscripcions legislatives que permeten la representació a l’Assemblea Nacional dels residents a l’estranger.

Abans de la dissolució de l’Assemblea Nacional decidida per Emmanuel Macron el vespre de les eleccions europees del 9 de juny, el diputat per aquesta circumscripció era Stéphane Vojetta. Candidat dissident de la majoria presidencial enfront de l’exprimer ministre francès Manuel Valls proposat per Renaixença, Stéphane Vojetta va ser elegit en segona volta amb el 57,3% dels vots.