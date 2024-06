Una delegació del Consell General participa en la sessió plenària d’estiu de l’APCE

L’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa (APCE) celebrarà la sessió plenària d’estiu entre el 24 i el 28 de juny a Estrasburg (França) amb la participació d’una delegació del Consell General encapçalada per Berna Coma, presidenta, Cerni Escalé, membre titular, i Susanna Vela i Salomó Benchlluch com a membres suplents, segons informa el Consell General.

L’agressió de Rússia contra Ucraïna tornarà a centrar el debat parlamentari, en aquest cas focalitzat en les qüestions jurídiques i els drets humans. També s’analitzaran els efectes de les sancions econòmiques contra Rússia per l’atac contra Ucraïna. El Consell General destaca que un dels reptes que actualment tenen les democràcies europees és com potenciar-les entre els joves i per això un dels debats es dedicarà a reforçar la presència dels joves amb processos participatius impulsats per l’APCE.

Un altre dels assumptes de la trobada serà la situació a Geòrgia, que ha provocat la demanda d’un debat d’urgència per defensar la llibertat d’expressió al país que s’ha vist greument vulnerada en els darrers mesos, segons remarca el Consell en un comunicat.

A més, l'Assemblea Parlamentària també atorgarà el primer Premi Vigdís que premia iniciatives destacades per promoure l'empoderament de les dones en tota la seva diversitat tant a Europa com a la resta del món. Per últim, al llarg d’aquests cinc dies a Estrasburg, els parlamentaris elegiran el nou secretari general del Consell d'Europa per als pròxims cinc anys que succeirà en el càrrec a Marija Pejčinović.