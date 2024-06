Creix el pes d’Espanya?

El Principat s’ha impregnat de les cultures i tradicions d’Espanya, França o Portugal. Però els vincles són més estrets quan es parla de la relació amb el país veí del sud, en especial amb Catalunya, amb qui es comparteix idioma.

Durant el mes d’abril van entrar al país 264.251 visitants espanyols, un 9,5% que els francesos, que es van quedar en els 239.183. Pel que fa al consum de serveis, les preferències dels ciutadans són un dels elements que han anat inclinant-se cap a l’oferta espanyola. Antena 3, Telecinco o laSexta són només alguns exemples dels canals de televisió que més es consumeixen entre els ciutadans del Principat, tot i també disposar de part de l’oferta del costat francès. Cal tenir en compte que molts residents són d’origen espanyol, fet que contribueix a aquesta preferència.

Un altre indicador de l’espanyolització d’Andorra és la procedència de les importacions. Espanya supera França com a principal proveïdor de béns i serveis al Principat amb aproximadament el 65% del total. La facilitat logística, la competitivitat dels preus i la preferència dels consumidors per productes espanyols ho expliquen. Pel que fa al comerç, una passejada per l’eix comercial constata la forta presència de marques espanyoles venent els seus productes a Andorra.

L’idioma és un altre dels elements claus que exemplifica el pes que Espanya té sobre Andorra o l’esport, marcat per la participació del MoraBanc i l’FC Andorra a les lligues del sud.