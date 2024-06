La terna de candidats a jutge es podria obrir a juristes estrangers

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern ja treballa en una nova llista de candidats després que l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa hagi dictaminat que “un o diversos candidats no tenien els requeriments necessaris” per poder formar la terna definitiva per ser jutge del Tribunal Europeu de Drets Humans. “S’inicia un altre cop el procés i nosaltres treballem per presentar una nova terna que permeti substituir un o diversos candidats que no han superat el tall”, va reiterar ahir el cap de Govern, Xavier Espot, que va voler emfasitzar, també, que “no hem de donar gaire més transcendència o importància” a aquest assumpte. El cap de l’executiu ho va afirmar en declaracions als mitjans de comunicació després de participar en l’acte d’obertura del primer Fòrum digital iberoamericà, que es va celebrar ahir en un cèntric hotel d’Andorra la Vella.