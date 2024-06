Salut alerta de falsificacions del fàrmac Ozempic

El ministeri de Salut ha enviat un avís a les fàrmacies per informar que l'Organització Mundial de la Salut (OMS) ha alertat de la detecció d'envasos del fàrmac Ozempic falsificats. El medicament fraudulent ha estat intervingut a Brasil, Regne Unit i als Estats Units i es comercialitzava per una cadena de subministrament autoritzada, segons indica la nota.

El fabricant del fàrmac, l'empresa Novo Nordisk, ha confirmat que no ha elaborat els productes que han motivat l'alerta i que es tracta de falsificacions. L'empresa detalla que no reconeix el número de lot LP6F832; ni la combinació del número de lot NAR0074 i el número de sèrie 430834149057, que no es correspon amb els registres de producció de l’empresa; i el número de lot MP5E511 és autèntic, però el producte és falsificat, segons l'alerta enviada pel ministeri.

L'Ozempic és un medicament dispensat per a diabètics que s'ha convertit en un fàrmac molt buscat perquè serveix a més per perdre pes, i això ha provocat que s'hagin esgotat les existències per l'elevada demanda que s'ha produït.

Salut demana als farmacèutics que verifiquin els números de lot i de sèrie del medicament i que en cas de tractar-se d’un dels productes

indicats en aquesta alerta el retirin del mercat i informin al ministeri. Els professionals de les farmàcies han d'examinar a més la ploma dels envasos d'Ozempic perquè en les caixes falsificades especifica que sobresurt de la ploma a l’ajustar la dosi. I recomana revisar l'etiqueta per si és de mala qualitat i si hi ha faltes d'ortografia en la part frontal que són una evidència de la falsificació.