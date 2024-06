Les pastisseries comencen a rebre comandes de coques de Sant Joan

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les pastisseries es preparen per a la venda de coques de Sant Joan. Alguns obradors tenien ahir els primers productes als aparadors i havien rebut les primeres comandes. “És de les tradicions que més s’estan mantenint”, va explicar a l’agència ANA Jordi Morera, forner de l’Espícula de Pyrénées. “Avui és el primer dia que les hem tret a la venda perquè la gent ho vagi mirant, vegi els sabors i quines mides tenim, i ja han començat a haver-hi diverses comandes”, relata la responsable d’Art i Pa, Vania da Silva. El dia fort de vendes serà demà, abans que s’iniciï la revetlla. De moment, les més buscades són les farcides com, per exemple, la de nata; a més de la de llardons o la típica per a aquesta data: la de brioix amb fruites per sobre o amb pinyons, van detallar des del forn Art i Pa. Des de l’establiment El Tortell van comentar que els gustos més buscats són bastant variats, com la de xocolata o la de nata, per exemple. Mentre que des de l’Espícula van informar que les que predominen són la de crema i pinyons, però que cada vegada es busquen més varietats com, per exemple, de brownie.