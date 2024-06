L’elecció del cap de l’APDA serà a través d’una convocatòria pública

La totalitat de grups parlamentaris i el conseller no adscrit Víctor Pintos signen la proposició de llei de modificació de la Llei de protecció de dades personals, que essencialment serveix per obrir el procés de selecció de cap de l’Agència de Protecció de Dades, acotar la formació que ha d’acreditar, restringir l’autonomia respecte a la política retributiva, fixar-ne els motius de cessament i convertir el personal inspector en funcionari. El text entrat ja a tràmit parlamentari pretén, doncs, corregir problemes i polèmiques que arrossega l’organisme des que en va assumir la direcció Resma Punjabi. Des de l’APDA van declinar fer cap valoració al respecte més enllà de l’obvi: que acataran la llei que aprovi la cambra parlamentària.

La proposició de llei estipula que l’elecció de la persona responsable arrencarà amb una convocatòria oberta que es materialitzarà tres mesos abans que expiri el mandat de qui ocupi el càrrec o un cop aquest hagi expirat si és que hi ha hagut cessament o desistiment. Serà condició per presentar-se una titulació universitària, però també “experiència i aptituds” en l’àmbit de la protecció de les dades personals. La comissió legislativa competent en la matèria avaluarà els candidats, capacitat, competències i mèrits i el ple del Consell validarà l’elecció sent necessàries dues terceres parts de la cambra en primera votació o la majoria absoluta, en segona. Quant a les causes de cessament del cap de l’Agència se n’afegeixen tres a les que la Llei actual fixa per a tot el personal de l’organisme: incapacitat permanent sobrevinguda per a l’exercici de les funcions, incompatibilitat i conducta irregular greu i incompliment dels deures i les obligacions inherents a les funcions pròpies del càrrec. I s’especifica que per dirimir la conducta irregular greu s’usaran “els mateixos supòsits contemplats com a falta molt greu a la Llei de la funció pública”. En els tres casos el cessament necessitarà l’acord del Consell, per majoria qualificada de dues terceres parts de la cambra. Abans hi haurà una “audiència privada” davant la comissió legislativa encarregada.

El text pactat entra a aclarir què passa amb la política retributiva, la darrera de les polèmiques que ha esquitxat l’APDA. I deixa clar que “el règim retributiu de la persona cap de l’Agència i del personal funcionari, així com del personal laboral s’ajusten a les previsions del pressupost de l’Agència aprovat pel Consell General. En tot cas, el règim retributiu de la persona cap de l’Agència ha de ser aprovat per la Sindicatura, escoltada la Junta de Presidents”. I si es refereix a personal funcionari és perquè el darrer canvi d’abast és que el personal inspector passarà a ser personal funcionari amb la voluntat de corregir els problemes que hi ha hagut per ocupar i estabilitzar aquestes places.

La proposició de llei fixa que els requisits i l’organització de proves per a la selecció dels inspectors serà competència d’un comitè de selecció format pel màxim responsable de l’APDA, dos membres de la comissió legislativa i dos experts externs. El canvi de règim no afecta el personal que faci aquestes funcions amb l’entrada en vigor de la llei excepte si vol continuar a la plaça un cop n’acabi el mandat.