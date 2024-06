El Fòrum digital incideix en la necessitat de reduir bretxes

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El repte de millorar la connectivitat i trencar la bretxa digital van centrar ahir el primer Fòrum digital iberoamericà, que va acollir Andorra sota el títol Aliances publicoprivades per a la transició digital. Infraestructures per a la connectivitat universal. El secretari general iberoamericà, Andrés Allamand, i el cap de Govern, Xavier Espot, van destacar que el Principat en pot ser un exemple. Espot va reivindicar l’alt percentatge de connectivitat al país i va incidir que té un doble vessant, “extern de cara en fora per atraure nous residents al nostre país, noves empreses, i per tant per diversificar la nostra activitat econòmica i, per un altre costat, també s’ha de llegir amb clau interna i com un element més d’aquest estat del benestar”. I amb relació a això, el secretari general iberoamericà va apuntar que l’horitzó ha de ser que no es produeixin bretxes digitals entre àmbits rurals i urbans, entre persones amb més o menys recursos i també, i especialment, entre dones i homes.

Allamand va insistir que quan s’aborda la digitalització “més enllà de la connectivitat” s’ha de vetllar per “l’accés i les capacitats” de les persones per “connectar-se i utilitzar intel·ligentment” la tecnologia. En aquest sentit, va indicar que aquest impuls a la digitalització és un “desafiament” que no poden fer tots sols el sector públic o el privat, ja que es tracta d’inversions “molt importants”, i que Andorra, en aquest sentit, pot servir d’exemple.

Espot va situar el fòrum com “una forma de donar continuïtat” a la cimera que Andorra va acollir el 2021, que feia referència a la innovació i el desenvolupament sostenible. Hi van prendre part de forma presencial mig centenar de persones.