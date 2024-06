El comerç no preveu que l’augment de taxes afecti el preu del tabac

L’augment de la fiscalitat sobre el tabac no ha d’incidir sobre el preu de les cigarretes, però, perquè ja hi ha hagut increments recents. Les principals marques ja han aplicat, o ho faran aviat, augments de dos euros el cartró. Per tant, el comerç entén que la pujada del 6% de les taxes al tabac importat les acabaran absorbint els fabricants. Si es traslladés al preu al públic implicaria un increment de prop de 80 cèntims.

“Si com a comerciants fem bé la feina també ens pot molestar els que no són honestos” Raül Calvo, President Unió Comerciants Tabac

Aquesta pujada de preus ja ha implicat que “el diferencial amb Espanya s’ha reduït, però encara segueix sent un preu atractiu”, remarca Raül Calvo, president de la Unió de Comerciants de Tabac. La gran bretxa és amb França, que ha fixat entre 12 i 12,5 euros el preu del paquet. Calvo remarca que “el problema en certa manera no és nostre, no ens poden dir que deixem de ser competitius amb un producte que fiscalment està repercutit”. De fet, defensa que França té el mateix problema amb Espanya o Luxemburg, on les cigarretes també són més econòmiques.

Sobre la problemàtica del tràfic il·lícit, el president del col·lectiu defensa que la legislació anticontraban és prou contundent i que el sector ha fet molts passos endavant per adaptar-s’hi. Per tant, “si nosaltres com a comerciants fem bé la nostra feina també ens pot molestar els que no són honestos”. En aquest sentit, advoca perquè “la legislació s’apliqui” quan es detectin irregularitats.

I sobre l’evolució de les vendes, el comerciant indica que es mantenen “estables” respecte a l’any passat i que són conscients que “ja no creixeran”.